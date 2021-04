Se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de Lady Noriega

Luego de que se diera a conocer que la actriz y cantante Lady Noriega se encontraba hospitalizada en un centro asistencial de Medellín, su ciudad de residencia, tras contagiarse de COVID-19 , su mánager, Efraín Buitrago, y ella misma decidieron pronunciarse para dar un parte de tranquilidad a los seguidores que constantemente le preguntan sobre su recuperación.

"En este momento, ella se encuentra estable, hospitalizada en habitación general, pero no en UCI. Está con un internista y un neumólogo, pendientes de ella. Está luchando, se está cuidando y evolucionando de una manera muy positiva. Con la ayuda de Dios, esperamos que todo salga bien", comentó su representante, agregando que la intérprete de 'Pepita' en 'Pasión de Gavilanes' no contrajo el virus en Popayán, donde hizo su último show musical, sino que en la capital antioqueña.

La misma Lady fue la que confirmó que había dado positivo para el virus en una publicación de su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus más de 200 mil seguidores por estar pendientes de su estado de salud; por ese motivo, decidió nuevamente utilizar la red social para tranquilizar a aquellos que siguen preocupados por la noticia de su hospitalización.

"Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado gracias a Dios, quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín. Si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín", escribió Noriega en la plataforma junto a una fotografía suya en una de sus presentaciones musicales.

La publicación ya reúne varios comentarios dentro de los que se destacan: "pronta recuperación", "fuerza, Dios está contigo", "En Medellín, en Cali, en Bogotá, en Pasto, en la China... Simplemente se contagio y ya", "Dios te bendice, tendrás pronta recuperación", entre otros mensajes de aliento.