En el 2024 se llevó a cabo la edición número 90 del Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena y, por ende, el nombre de la Señorita Colombia se confirmó, se trata de Catalina Duque Abreu, representante del Departamento de Antioquia.

La joven dejó a los colombianos completamente sorprendidos con su belleza y por eso no fue una sorpresa cuando entró al top 10 y posteriormente al top cinco junto a sus compañeras.

Su respuesta también se convirtió en tema de conversación en redes sociales y muchos aplaudieron la elocuencia con la que habló. De hecho, algunos aseguran que esto fue lo que le dio la corona.



Quién es Catalina Duque Abreu, la nueva Señorita Colombia

Según la página del Concurso Nacional de la Belleza, la señorita Antioquia tiene padres nacidos en Medellín, sin embargo, ella llegó al mundo en Miami, Florida, el 20 de septiembre de 1999.

Actualmente tiene 25 años y estudió comunicación social en la universidad Eafit, adicionalmente, domina el inglés y es completamente bilingüe, lo que podría ayudarle en los certámenes internacionales.

Mejores fotos de Catalina Duque Abreu, la nueva Señorita Colombia

La joven tiene más de 58 mil seguidores en sus plataformas digitales, en las que comparte contenido de belleza, de sus viajes, estilo de vida y cómo no, también de su paso por los reinados.





Sin duda sus brillantes ojos azules son uno de los detalles que más llaman la atención en su rostro, al igual que su cabellera rubia que lució completamente suelta en el Concurso Nacional de la Belleza.

A través de su cuenta de Instagram son muchos los comentarios y halagos que recibe debido a su belleza, además, siempre dejó claro que su meta más importante era convertirse en la nueva Señorita Colombia 2024.

Sofía Osío Luna fue quien le otorgó la corona después de portarla durante más de un año y el momento fue registrado en las instantáneas del Concurso Nacional de la Belleza, donde muchos han manifestado estar de acuerdo con su elección.

En qué orden quedaron las candidatas del top 5 del Concurso Nacional de la Belleza

Lo cierto es que las cinco mujeres que habían sido seleccionadas por las jurados tenían lo necesario para ganar, sin embargo, solo la Señorita Antioquia logró hacerlo, te contamos en qué posición quedaron las demás.

Rioacha fue seleccionada como tercera princesa, seguida por Valle y Región Caribe, finalmente, el título de virreina se lo llevó la representante de Atlántico y como Señorita Colombia fue declarada Catalina Duque Abreu, la Señorita Antioquia.