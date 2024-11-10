Publicidad

Señorita Colombia 2024, Catalina Duque, entregará su corona en el Concurso Nacional de la Belleza

El Concurso Nacional de la Belleza anunció a la Señorita Antioquia como la nueva Señorita Colombia, te contamos quién es y cuáles son sus mejores fotos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de nov, 2025
Señorita Colombia 2024