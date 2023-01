Sara Corrales enciende las redes con ardientes poses en la playa

La reconocida actriz Sara Corrales no para de disfrutar de sus vacaciones en el Caribe colombiano y no es para menos, pues la maravilla de paisajes no solo le permitió a ella sino también a sus miles de seguidores deslumbrarse con su belleza.

Pero no solo fueron los paisajes los que se llevaron la atención, sino el despampanante cuerpo de la paisa que, con diminutos trajes de baño, se robó más de un suspiro.

En esta ocasión la actriz sorprendió con unas ardientes fotos en las que posa de manera sugestiva a la orilla del mar, imágenes que han provocado en sus miles de seguidores todo tipo de comentarios, en su mayoría halagos por su tonificado cuerpo y derroche de sensualidad.





“? Viviendo! Disfrutando! Volando! ?”, fue el mensaje con el que acompañó la actriz una de sus publicaciones.

Incluso, varios se atrevieron a señalar que Sara Corrales es el prototipo de “la mujer perfecta”.

“Hágame el favor ?esta señorita no tiene foto mala ?” – “Eres demasiado perfecta y muy provocativa” – “Monumento ?” – “Eres la mujer perfecta Sara, luces espectacular”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

