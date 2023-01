Rita Ora niega su supuesto romance con Jay Z

Rita Ora, acusada de ser la responsable de la infidelidad de Jay Z

"Generalmente no suelo hacer referencia a los rumores de la prensa, pero déjame ser clara: esos rumores son falsos. No siento nada más que un inmenso respeto por Beyoncé. Vamos a seguir disfrutando de 'Lemonade'", afirmó Rita en Twitter.

En una de las canciones de su nuevo disco, Beyoncé señala a la supuesta amante de su marido, una tal "Becky de pelo bonito ", que sus fans identificaron en un principio como Rachel Roy, diseñadora de moda y exmujer de Damon Dash, exmánager de Jay Z. Sin embargo, Rita pasó a ser la nueva sospechosa después de publicar una foto en 'Snapchat' en la que lucía un sujetador con dos limones y un colgante con una "J", dos signos que los fans de Beyoncé interpretaron como una referencia al nuevo disco de la estadounidense, 'Lemonade', y al nombre del marido de esta, Jay Z.

El matrimonio de Beyoncé y Jay Z se ha convertido en el objetivo de todo tipo de rumores tras la publicación de 'Lemonade' debido a la letra de uno de los temas de la cantante.

"Mirando mi reloj él debería estar ya en casa... Me arrepiento del día en el que me puse el anillo. Mi padre me advirtió sobre los hombres como tú, las promesas no funcionan así. Nada me hace más daño que la sonrisa en tu cara", canta Beyoncé en el polémico tema.

Por: Bang Showbiz