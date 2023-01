Rihanna reparte pizzas y toallas entre sus seguidores de Mánchester

Las horas previas al reciente concierto de Rihanna en la ciudad inglesa de Mánchester se vieron claramente marcadas por la lluvia y el viento que a punto estuvieron de deslucir la velada, por lo que la famosa cantante no se lo pensó dos veces a la hora de asistir a los miles fans que hacían cola en las inmediaciones del estadio de Old Trafford para que las adversas condiciones meteorológicas no hicieran mella en su ánimo.

Para ello, la irreverente artista echó mano de sus muchos asistentes para que repartieran cajas de pizza caliente y varias toallas entre los numerosos admiradores que esperaban pacientemente la apertura de puertas, un generoso detalle que hizo las delicias de todos ellos.

"Nos estábamos mojando mucho mientras esperábamos en la cola y, de repente, mis amigos y yo recibimos una caja de pizza firmada por la mismísima Rihanna y algunas toallas para que no nos resfriáramos. Nos dieron un mensaje en el que Rihanna nos pedía disculpas por la espera y el tiempo", aseguró Daniel Reading, un joven de 24 años, al diario The Sun.

Muchos de sus fieles seguidores quisieron compartir tan inolvidable momento en sus cuentas de las diversas redes sociales, lo que también aprovecharon para deshacerse en elogios hacia la diva y reafirmar ante el mundo por qué son tan leales a la artista barbadense que se ha convertido en su ídolo.

"Rihanna es tan dulce y encantadora. No me puedo creer que nos diera pizza y toallas para que no pasáramos un mal rato en la cola. No podría estarle más agradecido", escribió un usuario en Twitter.

Una vez que los espectadores se encontraban ya dentro del estadio del Manchester United con el estómago lleno y sin la posibilidad de enfermar a causa del frío y la humedad, Rihanna les recompensó por su sacrificio con un elaborado espectáculo de luces y sonido que le llevó a interpretar algunos de los grandes éxitos que han definido su carrera de más de 10 años, como 'Work', 'We Found Love' o 'Where Have You Been'.

