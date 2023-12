Ricardo Arjona anunció su retiro de los escenarios, ¿es temporal o definitivo?

Ricardo Arjona es uno de los cantantes más exitosos de la balada en español gracias a éxitos como 'Mujeres', 'Te conozco' y 'El Problema'. El pasado 10 de diciembre ofreció el último concierto de su gira 'Blanco y Negro: Volver Tour 2023' en Chile y posteriormente sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se retiraría de los escenarios.

El anuncio lo hizo mediante una publicación en Instagram ante sus más de 5 millones de seguidores, donde en un texto largo explicó que una enfermedad lo aqueja desde hace varios años.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. A los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, escribió inicialmente.

El artista no fue claro sobre si esta sería una decisión temporal o definitiva, pero fue contundente al expresar su gratitud por lo que logró desde que su carrera inició en 1986: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver".

El artista, que también fue un talentoso jugador de baloncesto, agregó: "La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”

En su emotivo mensaje, no dejo atrás a los profesionales de la salud que estuvieron pendientes de su estado y que le permitieron "permanecer de pie" en esta despedida, pues le realizaron seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses: “A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias".

La publicación de Arjona finalizó con: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", y con un video de la gran cantidad de personas que congregó en el Estadio Bicentenario La Florida.

Por supuesto, despertó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, quienes lamentaron la noticia y le expresaron su gratitud en el espacio de los comentarios.