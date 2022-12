¿Reencuentro de RBD? Aumentan rumores de una posible gira en 2023

Para los fanáticos de RBD, agrupación que surgió de la telenovela mexicana ' Rebelde ' y que tuvo gran acogida entre 2004 y 2006, aumentan las esperanzas de ver a sus protagonistas en vivo para el próximo año de gira por varios países de Latinoamerica.

Los encuentros de Anahí , Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez en eventos amistosos, y el matrimonio de Perroní, han aumentado los rumores y se cree que estos cinco integrantes estarían preparando varios espectáculos en el continente para iniciar en el mes de septiembre.

Según Pablo Chagra, influenciador que se autodenomina como Chismillennial, publicó un video de Tik Tok dando detalles de informacion que recibió sobre esta posible gira de conciertos:

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, explicó en su publicación.

Chagra aseguró que al tan esperado reencuentro no se tendría en cuenta al actor Alfonso Herrera, pues cuenta con diversos compromisos profesionales y no estaría interesado en volver a la banda.

De igual forma, hizo énfasis en que los shows tendrían lugar en estadios: "De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron".

Es importante recordar que las especulaciones vienen desde hace mucho tiempo, pero a comienzoz del 2022 la mamá de Christopher Ucckermann, Alexandra von Uckermann trinó algo que emocionó a todos los fanáticos: “¡A todos los fans de RBD! ¡Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocado, todo va a salir muy bien! Nos vemos pronto!”.

