Integrantes de RBD se reencontraron y pusieron fin a rumores de rivalidad con Dulce María

Muchos son los aficionados que siguen escuchando la música de la legendaria banda mexicana RBD y siguen cada uno de los movimientos de sus integrantes; por eso, cuando Christian Chávez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores, una publicación con sus excompañeros, incluida Dulce María, las redes sociales revolucionaron.

En la galería de fotos se le logra ver acompañado de Anahí, Maite Peroni, Christopher Uckermann, un amigo y Dulce María (que no había asistido en los últimos encuentros de la banda); sin embargo, lo que ahora llamó la atención de los internautas fue la ausencia de Poncho, lo que los hizo soñar nuevamente con ver a los íconos de la música juntos, completamente.

Mira también: Christopher Uckermann deja en el limbo posible reencuentro de RBD para el 2023

Publicidad

Posteriormente, Chávez posteó una selfie donde se les ve muy unidos mientras sonríen a la cámara, lo que hizo recordar a muchos cuando se subían a escenarios por América Latina interpretando éxitos como 'Sálvame', 'Enséñame', 'Nuestro amor' o 'Cinco minutos'. Cabe aclarar que RBD tiene intenciones participar en un evento en el 2023 donde puedan recordar su carrera artística; sin embargo, todos están mirando la disponibilidad en sus respectivas agendas.

Te puede interesar: ¿Quiénes faltaron? Integrantes de RBD se reencontraron para festejar el matrimonio de Maite Perroni