¿Quiénes faltaron? Integrantes de RBD se reencontraron para festejar el matrimonio de Maite Perroni

La última vez que se vió a la agrupación mexicana Rebelde sobre el escenario artístico, fue para el 26 de diciembre del 2020. Con un concierto virtual; Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez interpretaron las canciones que durante años revolucionaron el pop Latinoamericano y a toda una generación de jóvenes que se identificaron con las historias que ocurrieron en el Elite Way School.

El pasado 8 de octubre la actriz, Maité Perroni y el productor mexicano, Andrés Tovar dieron el sí en su matrimonio civil, el cual fue celebrado en Valle Bravo (México). Durante la fiesta de la boda hubo un momento especial y significativo entre los invitados cuando sonó la emblemática canción 'Rebelde'. A la pista llegaron quienes interpretaron a Mía Colucci, Diego Bustamante y Giovanny para cantar junto a 'Lupita' algunas canciones de la serie mexicana.

Te puede interesar: ¿Los recuerdas? Así lucen ahora los exintegrantes de RBD, la banda de pop mexicana

Publicidad

Los vídeos e imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia y los seguidores de la agrupación no dudaron en preguntar por Dulce María, quien le dio vida a Roberta Pardo y Alfonso Herrera que personificó a Miguel Arango.

"¿Dónde están Poncho y Dulce?, ¿No los invitaron?", "¿Qué pasaría con Roberta no la veo ahí, pero está hermoso", "Alguien sabe ¿por qué siempre Poncho y Dulce están ausentes en sus reuniones? Sería tan lindo q estuvieran los seis 😢", "¿Por qué justo los que no hicieron parte del reencuentro tampoco lo están aquí? Son preguntas que no me dejan dormir 🤔.¡Que viva RBD! ❤️": comentaron los fans.

A la celebración se unieron varios actores reconocidos como Alejandro Speitzer quien compartió escenas con Maite en la producción 'Oscuro Deseo', Sebastián Rulli, esposo de la actriz Angelique Boyer más conocida como 'Vico' en RBD y quien también estuvo muy emocionada durante el festejo al ver nuevamente a sus compañeros; el manager de talentos Guillermo Rosas estuvo toda la noche junto a la agrupación. Se estima que fueron unos 350 invitados al matrimonio.

Con un mensaje de felicitaciones los integrantes de RBD le expresaron su cariño a la pareja de recién casados. "¡Felicidadeeees, @maiteperroni! Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y ¡que viva el amor!": dice la publicación de la cuenta oficial de RBD Música.

Publicidad