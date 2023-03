Rauw Alejandro y Rosalía se comprometen en el lanzamiento de primer EP llamado 'RЯ'

Rauw Alejandro y Rosalía estrenaron su primera colaboración, con el video musical de 'BESO', pero la canción no fue la única sorpresa, ya que al final del videoclip anunciaron su compromiso.

El video que muestra una recopilación de momentos de la pareja, deja ver a la española mostrando su anillo de compromiso, muy emocionada mientras iba en un automóvil con Rauw: "Ay, dios mío, todo el rímel aquí corrido, te amo".

Por decisión de ellos su relación siempre ha sido muy reservada, solo han aparecido algunas pocas veces en alfombras rojas de importantes premios. Pero después de tanto hablaron sobre su noviazgo en una entrevista con el español Ibai

La intérprete de 'Motomami' dio una confesión bastante romántica de cómo fue que logró enamorarse de él: "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, conocerte cambió un poco la situación".

"Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso… Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido", expresó la cantante.

Las tres canciones que lleva esta colaboración, son una especie de timeline de su historia de amor, empezando comenzó con un 'Beso', después quedaban por las noches como los 'Vampiros' para conocerse un poco mejor y para terminar haciendo una 'Promesa'.

"Para mí tienen que ver, si escuchas el proyecto completo yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor, una tiene que ver más como el pasado, otra con el presente y la otra con el futuro", confesó la española.

Rauw habló por otra parte que el proceso de trabajar juntos no fue tan complicado, ya que en su relación tienen una buena forma de poderse comunicar y así tener claro de que manera decir las cosas que no les gusta.

"Ha sido intenso, pero sé cómo comunicarme con ella… Si había algo que no me gustaba esperaba al momento perfecto para decírselo, es exigente, pero eso es algo bueno, por eso ha llegado donde está", relató Rauw.