Radiohead elimina sus contenidos en redes sociales y empiezan rumores de nuevo álbum

Conocido por buscar siempre nuevas maneras de difundir su música y estar en contacto directo con sus seguidores, Radiohead mantiene sus páginas oficiales en Facebook y Twitter pero borró todo su contenido, tanto fotos como mensajes.

En los últimos días los fans británicos del grupo recibieron por correo postal un papel con un misterioso texto ("Sing The Song Of Sixpence That Goes Burn The Witch We Know Where You Live") que, según algunos seguidores, podría indicar que el nuevo álbum, el noveno de su carrera y el primero en cinco años, podría llamarse "Burn The Witch" ("Quema la bruja").

Publicidad

Por ahora los cinco miembros del grupo, liderado por el cantante Thom Yorke, no han dado ningún detalle sobre el disco.

Radiohead anunció a mediados de marzo que entre el 20 de mayo y el 4 de octubre daría conciertos en Amsterdam, París, Londres, Nueva York, Los Angeles y México, dos en cada ciudad excepto en Londres, donde dará tres.

También se espera la presencia del grupo en ocho festivales, entre ellos el Primavera Sound de Barcelona, el Summer Sonic de Japón, y la edición europea en Berlín del festival Lollapalooza, que se celebra cada año en Chicago.

Con información de AFP