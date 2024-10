Quién era Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió en Buenos Aires, Argentina

El mundo del entretenimiento internacional está de luto debido a la repentina muerte del reconocido cantante Liam Payne , exintegrante de la icónica agrupación One Direction. De acuerdo con las primeras versiones, el artista de 31 cayó del tercer piso de un edificio del barrio Porteño de Palermo ubicado en Buenos Aires, Argentina. Te contamos en esta nota cómo fueron sus inicios en la industria musical.

Quién era Liam Payne

Fue un famoso cantante, compositor y guitarrista británico nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su carrera musical inició gracias a su participación en el exitoso formato de talentos The X Factor, donde interpretó el tema musical 'Cry me a river'. Es necesario mencionar que en esta misma edición conoció a los que serían sus amigos y compañeros de trabajo durante los próximos años: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Pese a que no ganaron el programa, sí lograron tener una gran acogida en el extranjero, convirtiéndose en una de las boybans más aclamadas de todos los tiempos y lanzando exitosos álbumes como 'Take me home', 'Up all night', 'Midnight memories', 'Four', 'Made in the A.M.' y 'Rarities EP'.

El 25 de marzo de 2015, los jóvenes anunciaron oficialmente la salida de Zayn Malik del grupo y, a pesar de que aseguraron estar enfadados por su decisión, continuaron trabajando solo cuatro de sus integrantes. Para noviembre del mismo año, estrenaron el tercer y último sencillo titulado 'History', pues poco después confirmaron su "pausa indefinida".

Desde allí, los músicos empezaron a trabajar de manera independiente. En el caso de Payne, logró sacar algunos proyectos como 'Familia', 'For you', 'Polaroid'. En cuanto a su vida personal, el intérprete sostuvo una relación con Cheryl, con quien tuvo un hijo llamado Bear Grey Payne el 22 de marzo de 2017.

Cabe resaltar que One Direction visitó Colombia en 2014 y, aunque él tenía agendado un espectáculo en solitario para el 3 de septiembre de 2023 en el mismo país, tuvo que cancelarlo debido a problemas de salud.

Los fanáticos están a la espera de conocer más detalles sobre el deceso y de saber cómo reaccionarán sus excompañeros ante la triste pérdida.

