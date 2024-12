Qué tipo de cáncer tuvo La Nena, periodista de Los Informantes: "vi la muerte"

Los Informantes se ha convertido en uno de los programas de investigación preferidos por los televidentes debido al alto nivel de rigurosidad que tiene. Recientemente, María del Rosario Arrázola, más conocida como La Nena, se convirtió en noticia al dar a conocer todo lo que tuvo que atravesar para vencer el cáncer.

En medio de una entrevista para el podcast Frecuencia Femenina, explicó que ningún paciente espera tener un diagnóstico como este y que, a pesar de que al inicio no vio con pesimismo esta situación, con el tiempo se percató de que su salud se iba deteriorando cada vez más; por lo que tuvo que aprender a soltar el control de las cosas.

Qué tipo de cáncer tenía La Nena, periodista de Los Informantes

La Nena tuvo cáncer de seno hace aproximadamente siete años, el cuál llegó a hacer metástasis en el hígado. Según indicó la presentadora del podcast y familiar de la entrevistada, los médicos dijeron que "no había nada que hacer"; sin embargo, decidieron ocultarle esta información para evitarle mayores dolores de cabeza.

"Esa parte yo no la sabía, hay cosas que yo voy a rescatar aquí. Entre muchas cosas, me sirvió que jamás me dijeran lo que realmente estaba pasando, sino que me dijeran que todo lo que me estaba sucediendo era normal, que era parte del tratamiento y que iba a salir con eso. Yo eso me lo metí en la cabeza e, inclusive en el peor momento que lo vivimos en México, yo dije 'es normal'", explicó.

De igual forma, La Nena recordó que cuando estuvo en ese país vivió una de las etapas más difíciles de su vida, ya que no tenía fuerzas para realizar actividades tan sencillas como hablar, abrir los ojos, caminar o incluso ingerir algún tipo de alimento.

Arrázola afortunadamente logró vencer el diagnóstico de los doctores y experimentó una transformación espiritual.

"Esta experiencia me hizo echar para atrás (...) Me di cuenta que después de que salí, como a los dos días, cuando quedé muda en el consultorio del doctor Martínez, que yo dije 'pero no es la primera vez que yo estoy en peligro de muerte, ni será la última'", finalizó.

