¿Qué tal el apodo? Mujer de Robbie Williams lo llama ‘tesoro nacional’ en la intimidad

Sin embargo, el cantante se ha encargado de recordarle lo famoso que es cada día durante los últimos años imponiendo como norma que le llame "tesoro nacional" cuando están a solas.

"No conocía la canción 'Angels' y no sabía nada de Robbie [cuando nos conocimos]. Ahora obviamente sí lo sé. Me hace llamarle 'tesoro nacional' cuando estamos en casa", confesó Ayda a la revista Grazia.

La primera cita del matrimonio no fue demasiado bien hasta casi el final de la velada, cuando empezaron a hablar y la intérprete se dio cuenta de que entre ellos existía una conexión muy poderosa.

"Pasamos una primera hora muy incómoda en su casa y después él se ofreció a llevarme de vuelta a la fiesta en la que había estado antes. En su lugar, nos sentamos en el sofá y nos pusimos a hablar. Suena muy cursi, pero sentí como una descarga eléctrica", reveló la actriz.

"Recuerdo que ella llevaba puesto un vestido de punto muy ancho con un bolsillo en la parte delantera. Pero después salió de la habitación para cambiarse y meterse en el jacuzzi y regresó convertida en una chica Bond", recordó por su parte el cantante.

El momento en el que Ayda se percató realmente de lo famoso que era su chico fue antes de casarse, cuando realizaron una visita a Inglaterra y, para su sorpresa, muchas personas empezaron a seguirles por la calle.

"Llegamos a un pueblo y fuimos a tomar un café y cuando salimos del local, la gente empezó a seguirnos sonriendo y sacando fotos. Era como un desfile. No tenía ni idea de que podía suceder algo así porque llevaba unos años alejado de todo. En parte me molestó que nuestro día tranquilo se fuera al traste, pero también estaba jodida**nte encantado de que la gente todavía se acordara de mí", explicó Robbie.

Por: BANG Showbiz