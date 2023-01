¡Que lo sepa todo el mundo! "Así será mi primera película xxx en vivo": Esperanza Gómez

Esperanza Gómez revela la verdad sobre sus atrevidas palabras en la cama

Esperanza Gómez hace una propuesta indecente a sus seguidores en Instagram

"Haré mi primer livestream vía web, lo cual significa que será mi primera película emitida por internet y ustedes van a verme en tiempo real", publicó la actriz a través de su página web VivaEsperanza.com.

Sin embargo, la actriz dijo sentirse nerviosa ya que cualquier error el público lo verá tal cual, sin la posibilidad de editar nada.

Seguramente la transmisión online tendrá entradas limitadas para garantizar la calidad en la misma y así evitar que se caiga la señal en vivo y en directo.

"Próximamente les estaré confirmando las fechas y de qué manera pueden asegurarse su cupo", añadió la actriz porno que es sensación en redes sociales.

Esta es la carta completa que publicó Esperanza Gómez en su portal oficial:

Queridos amigos!

Estoy muy emocionada porque hoy finalmente puedo darles la gran noticia que tanto me pedían y que llevan mucho tiempo esperando: voy a volver a filmar porno. Sin embargo, en esta ocasión será muy diferente. Haré mi primer livestream vía web, lo cual significa que será mi primera película emitida por internet y ustedes van a verme en tiempo real.

Me siento muy nerviosa y ansiosa porque la gente me va a observar desde sus pantallas en vivo y en directo, y no habrá forma de editar o modificar nada. Si hay errores, ustedes lo verán tal cual, por lo que estoy preparándome desde ya, pues falta poco menos de dos meses.

Debo llegar con muy buen estado físico porque es muy fácil quedarme sin aire. Así mismo el actor que me acompañe debe tener el mismo estado físico y una serie de condiciones que hagan que yo disfrute la experiencia con muchísimas ganas jijjij. Por cierto, ustedes podrán ayudarme a escoger quién me acompañará, les pasaré una lista de actores con los cuales me encantaría filmar para que entre todos elijan a mi compañero en esta nueva experiencia.

Decidí volver a filmar de esta manera porque como sabrán la tecnología está avanzando mucho, el internet y las redes sociales han cambiado las formas en que nos entretenemos, nos informamos y hasta como nos relacionamos. Pienso que la industria a la que pertenezco no debe quedarse atrás y hay que brindarle al publico una experiencia más íntima y personal. Que no se quede en ver una escena sino que debe sentir que de verdad está ahí. Creo que este livestream es una manera de innovar en la industria porque le estamos mostrando a todos ustedes como se filma realmente el porno.

Personalmente quiero no solo que me vean, sino que me acompañen. Quiero integrar a mis fans con mi industria. Próximamente les estaré confirmando las fechas y de qué manera pueden asegurarse su cupo (que para preservar la calidad del mismo sera con entradas limitadas) en esta experiencia.

Gracias por estar pendientes y acompañarme en cada uno de mis pasos, porque sin ustedes, nada de esto sería posible.

Los quiere.

Esperanza