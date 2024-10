¿Por qué se celebra Halloween, de dónde viene la tradición y por qué nos disfrazamos?

Halloween es una fecha esperada por miles de personas, quienes aprovechan el día para disfrazarse, pedir dulces y, por un momento, convertirse en otra persona, alguien que admiren, en quien se quieran convertir o al que le teman.

La historia de la festividad viene de mucho tiempo atrás cuando los celtas festejaban el final de la temporada de cosecha y el inicio de los meses más fríos del año, algo que era llamado Samhain. De hecho, en esta cultura también habría iniciado la costumbre de disfrazarse e ir de puerta en puerta pidiendo diferentes cosas.

Inicialmente creían que si usaban máscaras o se transformaban en otras personas podrían pasar desapercibidos ante los espíritus, así estos no notarían que ellos se encontraban presentes y los dejarían tranquilos.

De dónde viene la palabra Halloween

Halloween es una adaptación de las palabras “All hallows eve” que traduce “La noche de todos los santos”, la celebración que aún sucede en países como México y se conoce como el Día de Muertos, una festividad que tiene lugar los primeros dos días de noviembre.

Durante estos días se tiene la creencia de que las almas de personas, mascotas y seres queridos que han fallecido pueden regresar a la tierra y visitar a sus familiares. Se hace un altar y una ofrenda para que ellos la reciban.

A pesar de que esto no se hace en todos los países, gracias a las tendencias y a las redes sociales se ha expandido la costumbre y, de hecho, así como Halloween se convierte en tendencia y en una de las primeras búsquedas en Internet.

Hay religiones en las que la celebración de Halloween está prohibida, sin embargo, la católica y la cristiana han adaptado algunas de las costumbres para hacer la festividad un poco más ‘amigable’ con sus tradiciones.

Por qué la calabaza es un símbolo de Halloween

Esto se remonta al relato popular irlandés de Jack-o'-lantern, en el cual se dice que presuntamente un hombre estaba tratando de atrapar al diablo con la intención de que no se llevase su alma. Luego de lograr que este se montara en un manzano, el señor lo engañó al poner cruces alrededor del árbol para que no se pudiese bajar y le dijo que nunca lo dejaría descender hasta que le asegurara que no se llevaría su alma, por lo cual obtuvo la inmortalidad.

Tras esto, tanto las personas en Irlanda como en Escocia se dedicaron a elaborar lo que se conoció como la linterna de Jack, la cual era un nabo tallado con la cara tenebrosa de este granjero y que ubicaban en las ventanas con la intención de atemorizar al diablo y a los espíritus malignos para que estos no les quitaran la vida.

Esta tradición tuvo un cambio cuando los colonizadores llegaron a América, pues los emigrantes conocieron nuevos tipos de frutas y hortalizas, entre ellas la famosa calabaza, cuya producción era abundante en este territorio.

Al notar esto, los irlandeses tomaron la decisión de sustituir el uso de sus nabos por las calabazas y de esta manera asustar al diablo y guiar a las almas de las personas que fallecieron. Esto causó que, en América, especialmente en el norte, las personas replicaran esta actividad y la volvieran algo propio de Halloween, una fecha en la que se ha creído que el mal ronda a la vuelta de la esquina.