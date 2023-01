¡Poderosa unión a favor del cambio climático? La reunión de Obama y Leo Dicaprio

Con la aproximación de la entrada en vigor del acuerdo de París sobre el clima, el actor Leonardo DiCaprio y el presidente estadounidense Barack Obama llamaron el lunes a una movilización fuerte y rápida para frenar el calentamiento mundial.

"Estamos realmente en una carrera contra el tiempo", dijo desde los jardines de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, que ha hecho de la lucha contra el calentamiento global una prioridad de sus ocho años en el poder.

"Es urgente actuar", complementó el actor antes de la proyección de su nuevo documental sobre los efectos del cambio climático.

Casi una década después de su primer documental sobre este tema, titulado "La hora 11", el actor y productor, quien ganó este año un Oscar por su papel en "The Revenant", regresa con una película titulada "Antes de la inundación" en la que Barack Obama y el papa Francisco hicieron una breve aparición.

Leonardo DiCaprio, quien ha declarado a viva voz su apoyo al Partido Demócrata de Obama, también se refirió indirectamente a la campaña electoral en curso para la elección presidencial del 8 de noviembre.

"Si usted no cree en el cambio climático, sí usted no cree en los hechos o la ciencia y, en mi humilde opinión, no le debe ser permitido ejercer una función pública", comentó, en una alusión velada al verborrágico candidato republicano Donald Trump, quien cuestionó abiertamente la existencia del calentamiento global y el impacto de las actividades humanas sobre medio ambiente.