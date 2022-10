¿Piqué era agresivo con Shakira en su relación? Revelan video sobre su convivencia

Shakira y Gerard Piqué se han convertido en la expareja más mediática de las últimas semanas luego de que dieran a conocer que pusieron fin a su relación de 11 años y de qué el defensa del Barcelona hiciera pública su relación con Clara Chía , una joven de 23 años que trabaja en su empresa Kosmos.

Recientemente, Jordi Martín, el paparazzi que ha seguido de cerca cada uno de los movimientos de los padres de Milán y Sasha, publicó en su cuenta de Twitter un polémico video en el que muestra cómo era la relación de los exnovios; no obstante, los internautas dividieron opiniones, pues unos aseguraban que no hay que normalizar la violencia, mientras que otros decían que solo se trataba de un juego.

Pique y Shakira cuando convivían juntos.. pic.twitter.com/G3icSxGG8Q — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 3, 2022

En la grabación se logra ver el momento exacto en el que el futbolista dijo "a ver si le pego directamente" mientras apuntaba una pelota para golpear a la intérprete de 'Hips don't lie', que se encontraba descansando en la sala de su casa. Al cabo de un intento, logró su cometido, lo que al parecer generó risas en el recinto.

De inmediato, los usuarios de Internet se tomaron la plataforma para dar a conocer su opinión sobre lo ocurrido: "¿el juego se llama tiro al blanco? no normalicemos la violencia", "el amor es ciego y cobarde, no la culpo, ella es una persona noble y confió en él y en los humanos", "que el fanatismo no nos ciegue, si bien es cierto que soy fan de Shakira, tampoco hay que llegar al extremo", entre otros mensajes.