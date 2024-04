Piqué causa controversia por un comentario ofensivo sobre Bolivia: esto fue lo que dijo

Gerard Piqué, exfutbolista recordado por haber hecho parte del Fútbol Club Barcelona y expareja de Shakira -que estuvo en el ojo del huracán desde que anunció su separación de la colombiana-, vuelve a ser noticia y blanco de críticas por parte de muchos usuarios que lo tildan de "xenófobo" por burlarse de Bolivia.

Todo sucedió en medio de una entrevista en vivo en el programa Kings League donde la invitada especial era la artista argentina María Becerra y estaba hablando de los próximos conciertos de su gira.

La intérprete de 'Corazón Vacío' y 'Miénteme' mencionó que tendría dos presentaciones en Bolivia e inmediatamente los presentes reaccionaron, pero destacaron las palabras de Piqué al interrumpir a la joven.

Entre risas y con un tono burlesco, el español dijo: "Joder... quién va a Bolivia. Jodido" y aunque algunos de los demás presentadores, como Ibai Llanos, lo confrontaron por sus palabras, este agregó: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”

La cantante expresó su malestar e intentó continuar con su explicación sin darle mucha importancia a las declaraciones de Piqué: “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”.

Este comentario provocó reacciones negativas entre muchos bolivianos y personas de otros países que lo consideraron despectivo y discriminatorio hacia el país y su gente. Las redes sociales se inundaron rápidamente con mensajes de repudio hacia las palabras de Piqué, generando una intensa discusión.

Piqué es una persona horrible, verdaderamente despreciable. pic.twitter.com/CrKbj758El — Nicu Spum (@nicuspum) April 22, 2024

Muchos usuarios incluso recordaron que en abril de 2023, tras una entrevista por Twitch, el exdeportista había sido señalado de "xenófobo" por sus comentarios en contra de los fanáticos de Shakira.

"Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles

No los conozco, están ahí, no tienen vida; no los voy a conocer nunca, son como robots", fueron sus palabras sobre sus 'haters'.

Aún no se ha emitido una disculpa pública por parte de Gerard Piqué ni de Kings League, pero lo único cierto es que el español no sale de una polémica antes de entrar a otra sin siquiera poder defenderse.