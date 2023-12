¿Piqué y Clara Chía terminaron? Esta foto dejaría claro si los rumores son falsos o no

Gerard Piqué sin duda fue uno de los protagonistas del 2023, todo gracias a Shakira y a los comentarios de los usuarios de Internet sobre él y la relación que sostiene con la joven Clara Chía, con quien, al parecer, engañó a la barranquillera.

A pesar de las numerosas críticas, inicialmente los dos se mostraban juntos, ya fuera en viajes, trabajo, fiestas y demás; de hecho, en la cuenta de Instagram del futbolista hicieron dos publicaciones con las que oficializaron su noviazgo.

Conoce más: Piqué podría pagar millonaria multa por presunta evasión de impuestos en España

Sin embargo, desde hace unos meses esto no ha sucedido, además, algunas fuentes confirmaron a medios internacionales que el español fue visto en diferentes lugares de Barcelona disfrutando de su día a día y bebiendo, pero sin la compañía de su pareja.

Esto despertó los rumores sobre una presunta separación entre los dos, pues sucedía también cuando el español estaba en medio de un romance con Shakira . Pese a las preguntas en redes, inicialmente ellos no decían nada al respecto.

Publicidad

Ahora se ha conocido una fotografía que aclara las hipótesis, allí aparecen los dos sentados juntos mientras veían un partido de fútbol. En la instantánea es claro que él la mira con una sonrisa en el rostro y al mismo tiempo le toca una de sus mejillas con la mano.

No, chicos, como Geri acaricia su mejilla, y la manera en que la mira! Es lo más tierno que vi, literal, mori de amor. 🥹🫶🏻❤ pic.twitter.com/261izVQcq0 — Clara Chia & Gerard Piqué💖FAN (@ClaGerFans) December 16, 2023

Con esto queda claro que las celebridades siguen juntas y el amor sigue en el aire entre ellos, llevan juntos más o menos un año de relación soportando las críticas y controversias a las que parece que ya se acostumbraron.

Rumores sobre infidelidad entre Clara Chía y Piqué:

Publicidad

La reconocida Mhoni Vidente hizo públicas unas predicciones en las que afirmó que el futbolista estaría siéndole infiel a su pareja. No hay muchos detalles al respecto, pero la experta explicó que esto sucedería con una famosa mexicana con quien pudo encontrarse en su más reciente viaje al país Azteca, al que fue junto a su novia de 23 años.

Pese a que las acusaciones de un supuesto noviazgo no convencen a muchos, otros ya piensan en las posibilidades y debido a esto ha sonado el nombre de Danna Paola como una de las mujeres que, supuestamente, estaría con el deportista.