Shakira reveló el apodo de Harry Potter que le tiene a Piqué y si lanzará un nuevo tema para su ex

Luego de su separación, su regreso a la música y de dividir opiniones por las canciones que le dedicó a Gerard Piqué, Shakira anuncia la llegada de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, con el que espera cerrar un capítulo de su vida.

La intérprete de temas como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Hips don´t lie’ recientemente le concedió una entrevista al medio de comunicación The Times, en donde reveló algunos adelantos sobre el proyecto en el que ha estado trabajando.

Fue de esta forma como le preguntaron si habrá una nueva canción dedicada al exfutbolista español, de manera que la colombiana aprovechó para responder con buen sentido del humor, utilizando un apodo gracioso para el padre de Milán y Sasha.

“¿Sobre Voldemort?, ¿Aquel que no puede ser nombrado?”, aseguró entre risas, añadiendo que solo preparó un tema más llamado ‘Última’, con el que desea dar por terminada esta etapa de su vida y concentrarse así en seguir conquistando escenarios y brillando con su potencial artístico.

Antes de que los usuarios de Internet empezaran a especular acerca de la conexión que poseen como padres, Shakira aclaró que su comentario solo fue “una broma cósmica” y admitió que se sintió bien decirle así.



¿Qué piensan los hijos de Shakira de lo ocurrido con Piqué?

Sin duda, Milán y Sasha han sigo los que más han vivido de cerca esta ruptura amorosa, pues tuvieron que dejar España para iniciar una vida completamente nueva en Estados Unidos mientras su madre se posiciona cada día más dentro de la industria del entretenimiento.

Por ello, la exponente también se refirió acerca de cómo han percibido los niños todo este proceso de “tusa”, debido a que muchos seguidores se cuestionan por la relación que sostiene la expareja después de 12 años de noviazgo y teniendo en cuenta que el empresario tiene ahora un romance que ha hecho público con Clara Chía Martí.

“Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene formas diferentes de hacerlo”, mencionó durante el encuentro.

Por el momento, sus admiradores anhelan conocer el contenido de su nuevo álbum y disfrutarlo al máximo en las plataformas digitales.