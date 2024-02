Shakira anunció su nuevo álbum 'Las Mujeres No Lloran' con una sentida dedicatoria

¡Se acabó la espera! Después de siete años del lanzamiento de su último álbum, Shakiraanunció que su nuevo trabajo de larga duración titulado 'Las Mujeres Ya No Lloran' llegará el 22 de marzo de 2024.

La artista barranquillera utilizó sus redes sociales para revelar la tan esperada noticia que sorprendió a sus fanáticos y en una publicación con diversas imágenes en las que justamente tiene lágrimas de diamantes, escribió:"Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso".

"Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", agregó en su perfil de Instagram, ante sus más de 90 millones de seguidores, haciendo énfasis en el apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticas.

Esto causó sensación y sus fieles seguidores no dudaron en dejar sus comentarios expresando su emoción: "Te amamos, ya queremos oírlo😍", "Vienes a consagrarte como la reina del mundo👑", "Por fin la loba ha vuelto🐺🔥", "No estoy preparada para tanto".

Cabe recordar que el pasado domingo 11 de febrero, en medio de Super Bowl 2024, Shakira fue tendencia por compartir un video de un diamante con fragmentos de sus últimas canciones y la corta frase de "Estén atentos". Los usuarios empezaron a hacer sus apuestas y en los comentarios de la publicación se preguntaron si se trataría de una gira mundial, o de un nuevo perfume.

Shakira se encuentra en uno de los momentos más destacados de su extensa trayectoria, pues desde que lanzó al mercado su colaboración 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' ha cosechado todo tipo de éxitos, rompiendo récords y ganando importantes premios de la industria musical.

¿Cuál fue el último álbum de Shakira?

El álbum con el que la barranquillera se dio a conocer fue 'Magia' y lo estrenó en 1991, este incluía canciones como 'Lejos de tu amor' y 'Necesito de Ti'. Luego promocionó 'Peligro', 'Pies Descalzos', '¿Dónde están los ladrones?', 'Servicio de Lavandería', entre otros, y en 2017, 'El Dorado' fue su último trabajo discográfico; por esto su anuncio ha causado tantas reacciones.