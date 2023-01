Pipe Bueno revela de dónde vienen rumores de su supuesta homosexualidad

El cantante de música popular Pipe Bueno aclaró rumores sobre su supuesta homosexualidad y reveló que dicho chisme nació de un colega suyo.

En entrevista con la revista Vea, Pipe aclaró que no es gay y que los rumores han venido creciendo de la mano de un supuesto “contrato” con Jessica Cediel para ocultar sus preferencias sexuales.

Todo es un chisme desmentido por el mismo artista, quien además expresó su admiración a la comunidad LGBT, por la que siente un profundo respeto.

“Todo comenzó por un supuesto video, que no he encontrado por ningún lado. Nunca existió. Recién salido lo del video me llegaron imágenes en un correo de cadena. En las fotos que me mandaron, tomadas del video aparecía un hombre en el pie de página. Resulta que en realidad es un actor homosexual de los Estados Unidos llamado Evan Rivers", dijo.

Pipe aseguró que dicha situación fue creada por un colega suyo que quería perjudicar su carrera, aunque prefirió ocultar el nombre del personaje. Lo que sí admitió es que ya es un asunto superado y que perdonó esa situación hace un buen tiempo.

