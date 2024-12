Periodista de Noticias Caracol denunció que se le metieron al apartamento a robar

La reconocida periodista de Noticias Caracol Tatiana Gordillo, quien se encarga de hacer reportajes sobre movilidad y cubrir todo lo que ocurre con la ciudadanía en Bogotá, denunció mediante su cuenta oficial de Instagram que fue víctima de los ladrones. El hecho tuvo lugar el pasado jueves 5 de diciembre, cuando se encontraba trabajando.

Según informó, después de madrugar durante ocho años, cambió de turno por una semana, de manera que llegaba en la noche a su casa. El día en que ocurrió el incidente, la mujer arribó a su apartamento a las 11:00 p.m. y, cuando se disponía a ingresar, encontró a uno de sus vecinos arreglando la chapa de la puerta de su propiedad.

"Saco mi llame, comienzo a intentar abrir y la llave no me abre y empiezo a angustiante. Llamo a Giro y Bombón (los perros) y no me contestan, no ladran y yo Dios mío, pensé lo peor. A través del apartamento de mi vecina yo me paso a ver el balcón a ver si estaban mis perritos. Yo estaba en una angustian que ustedes no se imaginan", explica.

De acuerdo con la información que transmitió, los animales de compañía se encontraban bien afortunadamente. Al ingresar a la vivienda se percató de que todas sus pertenencias se encontraban desordenadas porque al parecer los criminales estaban buscan dinero; sin embargo, aclaró que ella no acostumbra a guardar efectivo en su hogar.

Gordillo dijo que la mayoría de cosas que se llevaron eran del trabajo de su esposo y resaltó que en estos sucesos su prioridad siempre será proteger la vida e integridad de los seres vivos que centrar demasiada atención en las cosas materiales que con el tiempo se pueden recuperar.

Finalmente, contó que reforzó las medidas de seguridad en la zona en la que vive y les pidió a sus seguidores tener mucho cuidado si viven al lado de lugares abandonados o en donde no hay mucha actividad, pues estos espacios se pueden convertir en el escondite de los amigos de lo ajeno.

"A mi familia y a mi nos cuida Dios... Nunca he botado una sola lágrima por algo material, porque así me enseñaron mis papás, pero no deja de ser miedosa esta ciudad", escribió junto al video.