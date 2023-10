Pasajero de TransMilenio se vuelve viral por ofrecer besos a 500 pesos: "la situación está dura"

Cada vez son más los vendedores informales que se suben a los buses de TransMilenio a comercializar productos para ganar dinero que les permita sostener a sus familias. Asimismo, con el tiempo, aumentan los influenciadores que se toman las calles de su ciudad para crear contenido y hacer reír a los transeúntes con sus ocurrencias.

A través de redes sociales se viralizó el video de un joven identificado como Bejarano, que constantemente comparte contenido gracioso en Tik Tok, lo que lo ha llevado a conseguir más de 160 mil seguidores y hasta 7 millones de ‘me gusta’ en la plataforma.

El influencer decidió subirse a un bus para vender besos, argumentando que la situación está un poco complicada.

“Atención. Mi gente, el día de hoy les vengo ofreciendo un nuevo producto; le voy a pedir a alguien acá que me tenga el celular. Bueno, no, no hay nadie. La economía está muy dura, entonces estoy vendiendo besitos”, mencionó mientras los usuarios del sistema público de transporte aguantaban la risa.

De acuerdo con su explicación, hay varios tipos de besos a la venta. En primer lugar, se encuentra el esquinero, que tiene un valor de 500 pesos, con lengua, que cuesta 1.500, y señala que por un pico recibirá tan solo 200.

“Les tengo una promoción, todo el combo por 4 mil pesos, ¿listo? (…) A mí me fascinan las mujeres grandes y, si es mayor de edad, de 40 o 45 años, se lo doy gratis”, explicó.

El video ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y cerca de 60 mil ‘me gusta’. Además, diferentes usuarios de Internet han reaccionado con gran sentido del humor ante la broma que decidió jugar el influenciador.

“El de los audífonos se quitó uno para escuchar”, “qué pasa que no empieza, estamos perdiendo tiempo”, “¿alguien que me tenga el celular? 😅de pronto por la ventana se lo ayudan a tener”, “quiero comprar”, “esto es Colombia, pero ¿por qué la promoción sale más cara?”, “Yo no puedo de la risa la verdad con los dos señores altos que miran atrás”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.