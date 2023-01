Paris Hilton rompe su noviazgo con Thomas Gross

La noticia del fracaso de su romance supone una verdadera sorpresa, ya que Paris se tomó incluso la molestia de trasladarse a Europa para estar más cerca de su ya exnovio, a quien describía como su "alma gemela".

"Thomas es mi alma gemela, nunca he sido más feliz. No le gusta la fama, solo me quiere a mí. Con todos mis novios anteriores siempre tenía la sensación de que tenían segundas intenciones, pero con él sé que todo se basa en nuestro amor", aseguraba a la revista Closer.

Paris llegó incluso a insinuar que podría estar preparada para pasar por el altar con Thomas -a quien conoció durante el Festival de Cannes el año pasado- para cumplir su deseo de formar una familia cuanto antes.

"Tengo muchas ganas de tener hijos, me gustaría tener dos o tres. Yo disfruté mucho de mi infancia junto a mis hermanos y hermana, así que no querría solo uno. Pero también soy muy tradicional, me gustaría casarme antes de tener niños", añadía.

Por: Bang Showbiz