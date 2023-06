Paola Jara encontró a un hombre en su baúl tras un concierto en La Vega: "el susto más tremendo"

Paola Jara se ha consolidado como una de las cantantes más exitosas y reconocidas del género popular, incluso a nivel internacional y actualmente se encuentra de gira por toda Colombia; sin embargo, le sucedió algo que, aunque inicialmente la asustó, posteriormente le causó gracia.

Después de que la intérprete de reconocidos temas como ‘Murió el amor' y ‘Mala Mujer’ se presentó en La Vega, Cundinamarca el 12 de junio ante miles de personas, se llevó una gran sorpresa, pues un fanático aprovechó un leve descuido del conductor y se escondió en el baúl, ella se dio cuenta al subirse al vehículo.

La esposa de Jessi Uribe compartió con sus más de seis millones de seguidores en Instagram, un clip de lo sucedido y en el que se le puede ver interactuando con el hombre, quien seguía muy emocionado de estar hablando con ella.

“El susto más tremendo que me he pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto, y luego nos ayudó a salir. Abrió camino y todo”, fue lo que escribió Paola en su historia.

En el corto video se puede evidenciar que el hombre, quien padece Síndrome de Down, responde a cada una de las preguntas que le hace Jara. Jhon Jairo, logra que la artista de 40 años tome el hecho con gracia, y él no deja pasar la oportunidad de invitarla a su cumpleaños que es en julio.

Antes de irse, Paola le dice que por favor no la vuelva a asustar y luego se despiden. Los demás integrantes del staff de Jara se ríen y le desearon éxitos al hombre.

Por otra parte, Jara sigue sorprendiendo a sus fieles fanáticos en cada uno de sus shows, pues además de su repertorio, muchos destacan sus coloridos atuendos. Después de una presentación en Norcasia, Caldas, muchas personas comentaron una de sus publicaciones donde resaltaron que el traje rosado que usó esa noche la hizo ver como una Barbie, e incluso, muchos se atrevieron a compararla con Selena Quintanilla.