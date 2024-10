Omar Geles dejó canciones sin publicar al morir y su esposa reveló qué hará con ellas

La muerte de Omar Geles tomó por sorpresa al mundo de la música debido a su juventud y a que no se encontraba con ninguna afectación de salud significativa. Son muchos los artistas que lamentaron profundamente la pérdida de uno de los más grandes del vallenato.

Y es que para nadie es un secreto que él fue el compositor de reconocidos temas del género, además, también fue un intérprete destacado que siempre tuvo la intención de hacer mucho más y pasar de generación en generación sus conocimientos.

A los 57 años, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio dejando atrás su vida y a sus seres queridos, pues tenía siete hijos y estaba casado con Maren García, una mujer que desde el último aliento de Geles ha manifestado el gran amor que sentía por él.

Maren García, viuda de Omar Geles reveló qué pasará con su música

Como muchos músicos y más teniendo en cuenta el talento del maestro, al momento de su repentina muerte dejó varios temas sin publicar, hasta ahora, era una incógnita qué pasaría con ellos y si desaparecerían junto al artista.

Ahora, en medio de una entrevista con La Red, la esposa de Omar Geles confesó qué sucederá con estas canciones. Fue el mánager del cantautor quien le sembró la duda de por qué no continuar con la agrupación ‘La Gente de Omar Geles’.

Inicialmente ella dejó pasar la sugerencia, pero después de escucharlo de otras personas empezó a pensar en sus hijos, quienes ya tocan instrumentos y podrían continuar con el legado de su papá en el futuro. La idea es que todos estos temas que no han visto la luz puedan hacerlo con este grupo.

Durante la conversación también dijo que el público merece seguir disfrutando de la creatividad y el talento de Omar Geles, por eso seguirá trabajando para que el proyecto se haga realidad, pues quisiera darle una oportunidad más a su esposo.

Por otro lado, declaró que tiene sentimientos encontrados, puesviajará a la premiación de los Grammy Latinos en donde el artista vallenato está nominado . Ella se siente honrada por poder hacerlo, sin embargo, también le habría gustado que fuera el amor de su vida quien recibiera el galardón si es que llega a ganárselo.