Viuda de Omar Geles conmovió al visitar la tumba del vallenatero y mostrar cómo quedó

Maren García, viuda del reconocido cantante de vallenato Omar Geles, volvió a ser noticia luego de que compartiera a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, cómo fue su visita al cementerio en el que se encuentra sepultado el artista.

En el video se le logra observar arrodillada en el piso mientras limpia con una toalla la placa en mármol de su tumba. Lo curioso de todo esto es que la lápida no solo lleva la información básica del compositor como el nombre, la fecha de nacimiento y de deceso, sino también una parte del exitoso tema musical ‘Los caminos de la vida’.

“Quedó exactamente como la soñaba”, escribió la mujer junto a la fotografía.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que le han deseado mucha fortaleza para seguir asumiendo la pérdida de su esposo y para continuar velando por el bienestar de todos sus hijos, pues ahora García se dedica a trabajar de las redes sociales.

“Ella es tan linda, tan genuina. Se ve que tiene un corazón grandote”, “a esa muchacha sí se le ve el dolor por su esposo”, “se nota que lo amaba de verdad”, “tan hermosa, cómo le cambia a uno la vida, la situación y las cosas en un momento”, “qué dolor tan grande me da verla”, “bella y valiente”, “no me alcanzo a imaginar lo que es vivir con tremendo sufrimiento, lo que significa vivir con una ausencia tan grande”, “Dios te bendiga, Maren”, son algunos de los comentarios que se destacan.

García ha estado muy activa en la misma plataforma, ya que ha compartido diferentes mensajes motivacionales y además ha visibilizado los homenajes que le han hecho al también acordeonero, como el que recientemente tuvo lugar durante el Festival Vallenato que se realizó en Bogotá.

