Oli London, el influencer que se operó 32 veces para parecerse a Jimin, integrante de BTS

Oli London es un influenciador británico que se ha convertido en todo un fenómeno viral por registrar a través de sus redes sociales todo el proceso por el que ha tenido que atravesar para parecerse a Jimin, integrante de la banda de K-pop BTS (recordada por exitosos temas como 'Dynamite' y 'DNA'). El joven llegó a practicarse 32 cirugías, incluida la reducción de los genitales.

London ha sido intervenido para practicarse cirugías en la nariz, ojos para tenerlos un poco más rasgados, dientes y hasta en el miembro, argumentando que un "asiático promedio" tiene sus genitales más pequeños. Se conoce que invirtió para todos estos procedimientos un total de 250 mil dólares, que el moneda colombiana superarían los mil millones de pesos.

Pese a que en el 2014, el británico halló en Jimin una identidad, recientemente declaró que había sido "un error" llevar su fanatismo a tal nivel no solo porque sufrió de acoso cibernético, sino porque estaba afectando su salud física y mental. Fue así como empezó un proceso de autoaceptación y de amor propio que ha ido llevando a cabo gracias a terapias psicológicas.

