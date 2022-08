Influencer coreano, amigo de Yeferson Cossio, denunció que le cobraron 600 mil pesos por un masaje

El reconocido influenciador coreano Zion Hwang, amigo del también creador de contenido Yeferson Cossio, recientemente denunció que fue víctima de sobrecostos mientras se encontraba de viaje por primera vez en Cartagena. Aunque no especificó en qué playa de la ciudad se registró el hecho, las autoridades pudieron determinar que no se interpuso una denuncia por parte del extranjero.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de YouTube. El joven se encontraba disfrutando de la playa y el sol cuando decidió compartir con sus seguidores una anécdota que le ocurrió la primera vez que visitó la capital del Bolívar.

Mira también: Docente en Bucaramanga es aplaudida por cargar el bebé de una estudiante durante su clase

Publicidad

"Llegó una señora y me dijo 'qué lindo chino, es muy lindo' (...) Me dijo queme iba a regalar un poquitico de crema y yo 'ay, no, está bien, ya lo echó, ya qué' y me lo echó en piernitas bien rápido (...) y después llegó otra señora para hacerme masajes", comentó en medio de la plataforma de videos en una publicación que ya reúne más de 5 mil reproducciones.

Te puede interesar: Joven guajiro logró graduarse de la universidad vendiendo gomitas y su caso se viralizó en Internet

En total le cobraron 600 mil pesos por el masaje y por el bloqueador, lo que claramente le generó disgusto, así que hizo el respectivo reclamo. Finalmente, accedió a pagar 300 mil pesos entre las dos trabajadoras; sin embargo, aseguró que también se le hizo un cobro extravagante.

No te pierdas: Murió mujer que fue viral por causa de una torta de Mickey Mouse

La historia no terminó ahí, pues al día siguiente se topó con una vendedora de ostras que le ofreció probarlas gratuitamente. Aunque le pareció un poco sospechosa la situación, aceptó y, segundos después, al agradecer el gesto, le informó que debía pagar 100 mil pesos.