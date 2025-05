El jueves 15 de mayo, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue noticia tras proponerle matrimonio a su pareja, Karol Samantha Barbosa, desde la cárcel y en televisión nacional. El momento fue captado en un pasillo del centro penitenciario donde se encuentra recluida.

Allí, Barrera se arrodilló y extendió una manilla artesanal, al parecer hecha por ella misma, con el nombre que la identifica en redes sociales. El gesto rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Epa Colombia le propuso matrimonio a su novia

“Aprovecho para decirle a mi pareja Karol Samantha Barbosa Mezquita, mamá de mi hija y de mis próximos hijos, que si se quiere casar conmigo”, fueron sus palabras. Tras la propuesta, Karol Samantha compartió una serie de historias en sus redes sociales, en las que confesó que no se lo esperaba.

También aprovechó para expresar su inconformidad con la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, que negó a Epa Colombia el beneficio de prisión domiciliaria.



Epa Colombia no podrá acceder al beneficio de casa por cárcel

Según el fallo, Barrera no cumple con los requisitos exigidos para acceder al beneficio. Además, las autoridades consideran que su hija, Dafne Samara, no se encuentra en condición de desprotección, pues está bajo el cuidado de Karol Samantha y de sus abuelos.

Ante esto, Karol Samantha cuestionó los argumentos del juez y aseguró sentirse discriminada:

“Yo me siento discriminada porque nos están imponiendo unos roles heterosexuales. Somos una pareja de mujeres, sí. Somos dos madres, sí. Pero ella es la cabeza de familia, no hay que discutirlo con nadie. Es evidente que Daneidy es el sustento de nuestro hogar, de sus padres, de su empresa. No entiendo por qué nos quieren imponer un estereotipo que no es”.

La joven hizo un llamado a la justicia colombiana para que reevalúe el caso y tenga en cuenta la voluntad de su pareja de reparar el daño causado debido a que le han negado todas sus peticiones:

“Hago un llamado a la justicia colombiana para que evalúe muy bien su caso. Ella siempre ha estado dispuesta a enmendar lo que causó. Tengo fe en la justicia colombiana, pero creo ciegamente en la justicia divina porque Dios no deja solos a sus hijos”.

Negaron casa por cárcel a Epa Colombia: "No ostenta la condición de 'madre cabeza de familia'" 👉 https://t.co/GTLmbShz3f pic.twitter.com/QSae81kRMJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 13, 2025

Finalmente, concluyó con un mensaje de apoyo a su prometida: “Que se siga resocializando y dando oportunidades. Anhelo que no te pierdas ni un segundo más del crecimiento de nuestra hija”.