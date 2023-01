“No soy su bote de basura”: Alejandra Guzmán al referirse a su hija

Hace un par de días, la artista Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía fueron protagonistas de una pelea tras fuertes declaraciones por parte de Frida, en donde insinuaba que al parecer su mamá habría tenido relaciones sexuales con su pareja. ¿Qué pasaría al respecto?

Tras varios días en los que los seguidores de la cantante le hacían ofensivos comentarios sobre esta situación, hoy la Guzmán quiso contarle a sus fans qué había ocurrido al respecto.

“Gracias a mi trabajo tiene dónde vivir, tiene lujos, tiene dónde comer, hace unos años salí de mi casa y lo logré, espero que ella también logré todos sus sueños. Eso no significa que yo sea su bote de basura”, afirma la artista.



Comentó además que la tiene bloqueada de todas sus redes sociales y que aunque hablaron para el cumpleaños de Frida, lo único que recibió fueron insultos; adicional a ello, que su hija menciona tener un video con lo supuestamente ocurrido, pero que según Guzmán, no existe.



“He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere y su corazón está lleno de resentimiento y odio hacia mí, hay necesidad de buscar terapia. Me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó, si necesitamos de un psicólogo, de alguien que ayude, he puesto en manos de Dios esta situación porque no puedo controlar esto”, expresó la mexicana.

Para finalizar, menciona que le pide a las personas que por favor la dejen tranquila, que ya tuvo la voluntad de buscarla y hablarle al respecto, pero que fue imposible: "Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, por mi y por todos mis fans. De ninguna manera he agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ni saber de mi. Déjenme pasar tranquila mi cuarentena”.

¿Qué responderá Frida sobre las declaraciones de Alejandra?

De inmediato, figuras públicas como Jessica Cediel y Majida Issa le comentaron:

"Un abrazo y mucha fuerza! ??? Recuerda que eres una guerrera y siempre has salido con la frente en alto! ??? Ojalá todo se solucione pronto bonita ?": Cediel.

"Te abrazo mi Ale hermosa!": Issa.

