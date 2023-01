“No podemos con nuestras diferencias irreconciliables”, la respuesta de Melina Ramírez a Amparo Grisales

La prensa nacional ha asegurado en varios titulares que Amparo Grisales y Melina Ramírez tienen una muy mala relación, incluso se han atrevido a decir que no se pueden ver y sería la razón por la que no pueden estar en el mismo lugar en Yo Me Llamo.

Ahora la ‘Diva de Colombia’ ha publicado una foto en Instagram donde aparece junto a la presentadora, Ernesto Calzadilla, y sus compañeros del jurado, Pipe Bueno y César Escola.

Melina no perdió la oportunidad de responder frente a sus miles de seguidores sobre los rumores que han circulado en los últimos días.

“No podemos con nuestras diferencias irreconciliables… Love U”, respondió irónica y dejando en claro que las dos se llevan muy bien fuera de cámara.

Amparo Grisales habla de su supuesta enemistad con Melina Ramírez

