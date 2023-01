¿Cambió mucho? Así lucía Amparo Grisales hace diez años

Amparo Grisales demostró a sus fanáticos que, aunque pasen los años, sigue vigente y luciendo divina. La actriz no se quedó atrás con el famoso reto que se ha tomado las redes sociales en los últimos días con el fin de comparar los cambios físicos que ha tenido en la última década. Por medio de su cuenta de Instagram, Amparo compartió una foto del año 2008 y otra de 2018, dejando sin palabras a sus seguidores, pues no parece que hubiesen pasado diez años desde la primera imagen, ya que luce muy conservada. A pesar de que la edad de la modelo ha sido tema de conversación, las fotografías causaron gran sensación y asombro en sus seguidores de Instagram porque se sigue posicionando como la "Diva de Colombia" a través del tiempo. Hasta el momento, la publicación completa más de 33 mil me gusta y cientos de comentarios admirando su belleza.

"Hermosa y radiante como siempre, puede pasar el tiempo y tu sigues hermosa, bendiciones Amparito”, “Amparito dame tu secreto como te conservas tan hermosa y radiante, eres espectacular. Dios te bendiga", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la manizalita.

