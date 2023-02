Nina Caicedo reveló detalles de su retención en México: "No se imaginan el trato que recibí"

La actriz, Nina Caicedo habló sobre su dolorosa retención en el Aeropuerto Internacional de Cancún que vivió el pasado 3 de febrero, viaje que realizó a México para celebrar su cumpleaños, sin embargo, no fue la mejor experiencia al descubrir que su entrada al país no era posible.

En medio de una entrevista para Día a Día, Caicedo narró con detalles el suceso que ocurrió después de recibir la noticia tras su llegada sobre una alerta migratoria, por esta razón, la actriz tuvo que realizar una entrevista por a parte, mientras que su amiga y acompañante estuvo afuera en su espera.

Te puede interesar: Critican a Ben Affleck por lucir "aburrido" y "enojado" en la ceremonia de los premios Grammy 2023

"Me quitaron mis pasaportes y mi celular, me dijeron: le vamos a dar el celular por cinco minutos para que haga una llamada", "en ese momento yo estaba tranquila, en ese momento estaba sentada en una oficina y ni me miraban": comentó Nina sobre el comienzo de su calvario.

Durante el diálogo, la colombiana manifestó que el trato por parte del personal encargado fue precario y continúo explicando que: "ustedes no se imaginan el trato que recibí yo y toda la gente que estaba en ese lugar, a todos nos trataban como unos delincuentes", junto a Nina se encontraban más personas que comparten su nacionalidad y de otros países también.

Publicidad

Entre los malos tratos que recibió, contó que fue separa de sus pertenencias y que estuvo encerrada por varias horas en una habitación bajo llave: "era un espacio horrible con las paredes llenas de grafitis de las personas que encierran ahí, tenía huecos, de los huecos de las paredes salían ratas, había colchonetas grises tiradas por todas partes, la gente tirada ahí durmiendo, familias con niños".

Mira también: Kristina Lilley se rapó la cabeza y entre lágrimas registró el momento: “Verme es doloroso”

Caicedo quien arribó sobre las 6:20 a.m. al país mexicano, contó que con mucho miedo tomó la vocería para intentar defender sus derechos y los del resto de personas que compartían el espacio con ella. En su conmovedor relato, manifestó que la situación ocurrió el mismo día de su cumpleaños y que desesperadamente intentó decir y hacer de todo para que les permitieran contactarse con el consulado colombiano.

"Respeto que ellos como cada país tengan la discreción de elegir quién entra y quién no entra a su país, yo en eso no me meto, lo que yo estoy denunciando es el maltrato": recalcó sobre su experiencia.

Publicidad

De acuerdo a su testimonio, la actriz contó que al parecer esta inadmisión se dio por un proceso migratorio que comenzó en el 2018 de manera legal para vivir en México por motivos de trabajo. Pero a la hora de elegir al persona profesional para este proceso, se equivocó y por lo tanto, este sería el motivo de la experiencia que vivió en Cancún.

Por último, Caicedo expresó que llegó a Colombia el sábado 4 de febrero a las 3:00 a.m., antes de finalizar la entrevista manifestó que es importante alzar la voz y no guardar silencio sobre este tipo de situaciones que viven muchas personas a diario.