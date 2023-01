Nicki Minaj sube la temperatura con su aparición 'ligerita' de ropa junto a Chris Brown

Impactados están sus seguidores cuando en su Instagram publicó unas imágenes casi desnuda con un hombre.

Todo corresponde a la nueva edición de una prestigiosa publicación en la que la cantante será la portada.

Definitivamente Nicki nos dejó tentados de ver la publicación completa donde esperamos que nos muestre un poco más, como ya nos tiene acostumbrados siempre.

Nicki Minaj, en ropa interior; Chris Brown, vestido en el nuevo vídeo de DJ Khaled

Definitivamente la polémica artista en una misma semana da mucho de qué hablar, otra de las imágenes que nos deja tentados y tal vez se convierte en un regalo para las chicas quienes se deleitan viendo a Chris Brown y a la bella artista en el nuevo video del Dj Khaled.

Coincidiendo con los BET Hip-Hop Awards, que han dejado como ganadores a Drake en disco del año y a Kendrick Lamar como letrista, entre otros; DJ Khaled (“best hustler of the year”) ha estrenado un vídeo para 'Do You Mind', uno de los temas incluidos en su último disco, 'Major Key'. La balada de R&B comienza en su versión videoclip presentando una ruptura de DJ Khaled para después pasar a otras cosas, como el product placement, y finalmente una reconciliación a golpe de tarjeta de crédito.

El desfile de colaboradores de la canción, Nicki Minaj, Chris Brown, August Alsina, Jeremih, Future y Rick Ross, ha podido pasarse por el set de rodaje, destacando el modelo de ropa interior de Nicki Minaj, aunque no el de Chris Brown, que aparece vestido.