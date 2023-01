Natasha Klauss envía mensaje de aceptación en bikini y sin retoques a los 44 años

Natasha Klauss es una de las actrices más queridas por los colombianos, pues ha hecho diferentes papeles en varias producciones, algo que la ha hecho ganarse todo el cariño de sus seguidores. Sin embargo, también comparte mucho de su vida privada y familiar a través de las redes sociales, aunque pocas veces ha posado con poca ropa.

Recientemente, la actriz sorprendió a todos sus fanáticos con un ‘Boomerang’ que se hizo justo el día que estaba cumpliendo sus 44 años, pues apareció en diminuto bikini y luciendo muy orgullosa su cuerpo como es, sin filtros ni retoques y, por supuesto, las pecas de sus senos se robaron todas las miradas.

Finalmente, la actriz acompañó la publicación con un reflexivo mensaje acerca de la aceptación y el amor propio, ya que les confesó a sus fanáticos que no le interesa tener las rayas marcadas en su estómago, pues a veces simplemente el cuerpo no da o no quiere hacer sacrificios para lograrlo, ya que así se siente muy bien y apoya el “Sí al cuerpo que tengas”.

“Por acá de “sexi”posando, hace un tiempo en un paseo . Exactamente el día de mi cumple 25 de junio. Qué pasa si colocara #noalasrayas? Ósea las famosas “rayas” Del estómago pues ahora están de moda y siempre me quedo pensando, qué pasa si no las logras ? Si tú cuerpo no lo da o simplemente no te quieres matar de hambre para lograrlo? Pues nada pasa #misamores saben lo que siempre apoyo es “SI” al cuerpo que tengas ! Con rayas sin rayas , con gorditos , flacidez estrías, celulitis (la que tanto no nos gusta) me ha costado mucho amar mi cuerpo porque así como muchas de ustedes yo también me doy duro y más cuando eliges un medio de trabajo como el mío en el que hay demasiados estándares de belleza Esta foto es sin retoque , al natural eso sí buscando un ángulo que me guste y me sienta bien”, escribió Natalia en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, ante la sensualidad tan natural de la actriz y el reflexivo mensaje que escribió, sus seguidores la llenaron de halagos y piropos:

“Nata eres una pecosa hermosa y eso es lo que debemos hacer, querernos y aceptarnos como somos! Espero verte pronto!”, “A tu edad te ves bien bonita aún”, “Estas como muy, muy, muy buena, que cosa loca”, “Estás super bien de cuerpo. Así que ni se te ocurra porque dañas lo natural. Que necesidad tiene una mujer que tiene un cuerpo natural hermoso en dañarlo con inventos raros. Así estás bien. Tu cuerpo uno A.”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

