Actriz de 'La Casa de Papel' estalló tras críticas por la diferencia de edad con su novio

Najwa Nimri, reconocida internacionalmente por su papel como la implacable inspectora Alicia Sierra en la reconocida serie de Netflix,'La Casa de Papel' , ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no por su trabajo en pantalla, sino por responder con contundencia a un comentario en redes sociales sobre su vida sentimental.

La actriz española de 52 años, que ha brillado en producciones como 'Vis a vis', 'Sagrada familia', 'Berlín' y 'Respira', fue fotografiada recientemente en el Mutua Madrid Open (celebrado entre el 21 de abril y el 4 de mayo) en compañía de su actual pareja, José Mendes Vieira. Las imágenes captadas en el evento deportivo mostraban a la pareja disfrutando del torneo, pero también desataron una ola de comentarios en redes sociales sobre la diferencia de edad entre ambos.

Una usuaria en X (anteriormente Twitter) hizo una publicación comparando la relación de Nimri con la de Leonardo DiCaprio, quien ha sido criticado por mantener relaciones sentimentales con mujeres menores de 25 años. “La primera imagen os dio asco en su día. La segunda os parece muy tierna. Me guardo lo que opino porque si no me cierran la cuenta”, escribió una usuaria, quien seguramente no esperaba una respuesta de la propia intérprete.

Críticas a actriz de 'La Casa de Papel' por la edad de su novio. Foto: X

Aunque el mensaje fue eliminado más tarde, ya había llegado a ojos de Najwa, quien no dudó en responder con un mensaje directo y sin filtros: “Andrea, él es asturiano y tiene 35. Tú eres una payasa, y te aseguro que si nos ponemos, me cierran la cuenta a mí”.

Cabe recordar que varios medios afirmaron que la diferencia de edad entre la pareja era de 25 años; sin embargo, la actriz se encargó de desmentirlo, aclarando que él tiene 35 y ella 53, por lo que la diferencia real es de 18 años.

La respuesta de la actriz rápidamente se viralizó y generó apoyo por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su franqueza y el hecho de defender su relación frente a críticas con información errónea; no obstante, otros la criticaron por sus "agresividad" en el mensaje.

