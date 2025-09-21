En vivo
Nació el bebé de presentadora de Tu Voz Estéreo: la razón por la que no lo ha podido cargar

Nació el bebé de presentadora de Tu Voz Estéreo: la razón por la que no lo ha podido cargar

Tania Valencia, recordada por ser una de las presentadoras de Tu Voz Estéreo, le dio la bienvenida a su bebé por medio de una foto en sus redes sociales, sin embargo, no lo ha podido tener en brazos, conoce por qué.

