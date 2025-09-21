Nació el bebé de presentadora de Tu Voz Estéreo: la razón por la que no lo ha podido cargar

El pasado 28 de julio, Tania Valencia utilizó sus redes sociales para comunicar, junto a su pareja, que se estaban convirtiendo en una familia, pues ella estaba esperando a su primer bebé y ya tenía un poco más de cinco meses de embarazo.

La emoción y los comentarios no se hicieron esperar, familiares, seres queridos y colegas estaban emocionados y a la espera del nacimiento del pequeño, además, sus padres estaban ansiosos por conocerlo, aunque estaba todo planeado para que llegara al mundo en noviembre del 2025.



Nació el hijo de Tania Valencia

Lo cierto es que el nacimiento del bebé se adelantó, sorprendió a todos y el pequeño llegó al mundo el 19 de septiembre, por lo que la actriz y modelo solo tenía siete meses de gestación, lo que lo convierte en un niño prematuro y que necesita ciertas precauciones adicionales.

La noticia fue comunicada al público por medio de una historia en la que se puede ver la mano de la presentadora de Tu Voz Estéreo usando un medidor de oxígeno en la sangre y se leen las palabras “feliz nacimiento”.

Qué tiene el bebé de Tania Valencia

Como consecuencia del rápido nacimiento de su primogénito, la pareja tendrá que llevar a cabo varias precauciones. La revista Vea los contactó y fue ella misma quien explicó que por ahora no ha podido cargar a su bebé en brazos.

La razón es que, al ser prematuro, tiene que pasar un tiempo en la incubadora con el fin de que algunos de sus órganos se sigan desarrollando con normalidad, por esto no saldrá de la clínica por el momento. Adicionalmente, no pudo tener un parto natural como lo había planeado.

A Tania Valencia le realizaron una cesárea debido a la posición en la que estaba ubicado su pequeño, por eso, no solo él, sino que ella también se está recuperando, sin embargo, le dijo al mismo medio que está muy enamorada de la experiencia y de la sensación de ser mamá.