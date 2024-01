Murió el papá de Yo Me Llamo Miguel Bosé: estas fueron sus emotivas palabras para despedirlo

Yo Me Llamo Miguel Bosé se encuentra de luto por el deceso de su padre Fernando Rojas Aguayo. El doble del cantante español, que destacó en el programa de imitación de Caracol Televisión en 2023, compartió la noticia en sus redes con un extenso texto en el que le rindió homenaje por todo lo que hizo en vida.

“Con mucho sentimiento lamento informarles el sensible fallecimiento de Fernando Rojas Aguayo; padre, esposo, hermano, hijo, abuelo y amigo de una gran familia vinculada al arte y la cultura en Chile. Su legado más importante continuará vivo”, expresó acompañando una foto de su progenitor el 31 de diciembre en su perfil Instagram.

Paulo Rojas, quien destacó desde el primer capítulo del programa con su audición con ‘Amante Bandido’, no hizo claridad de la edad de su papá; pero se enfocó en describirlo como un “verdadero mago, una fuerte de inspiración, un valiente y un aventurero”.

Además, recordó que fue fundador y director del teatro Facetas en su país natal, Chile, puesto que a lo largo de su vida fue cantante y dedicó su talento a la poesía.

Cabe recordar que durante su participación en Yo Me Llamo , el imitador mencionó a su padre en múltiples ocasiones. En el capítulo 73 hizo una videollamada con él y con su madre Teresa Pino y estas fueron sus palabras en aquella oportunidad:

“Por supuesto que me afecta el hecho de que mi papito esté enfermo, delicado, porque estoy lejos. Mi papá tiene cáncer y es algo que ya no es ajeno para nadie, pero el espíritu que él tiene y, el de mi mamá, es inigualable. Me ha dado la fortaleza para sentir que tengo que dar todo de mí”.

En ese episodio, el testimonio del doble logró conmover a los jurados e incluso el 'Maestro' César Escola lloró al escuchar su historia de vida.