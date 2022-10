Mujer dio a luz en pleno concierto de Karol G y la artista la visitó tras el show

Karol G ha estado triunfando con sus giras alrededor de todo el mundo, pues ha logrado conseguir varios 'sold out', lo que confirma que es una de las artistas urbanas más importantes a nivel internacional.

Durante tres tours, casi que seguidos, la cantante le ha dado varias sorpresas a sus espectadores, no solamente con su performance, sino con invitados sorpresa con los que ha dejado impactados a sus fanáticos, como lo fue el caso del regreso de Anahí a los escenarios tras 11 años, o con la entrega de dinero en efectivo en una parte de su show.

Sin embargo, durante su presentación en Fresno, Estados Unidos, en medio de un espectáculo de su 'Stip Love Tour' la colombiana fue quien se llevó una gran sorpresa cuando se enteró que en el público una mujer estaba dando a luz.

A través de sus historias en Instagram y con mucha emotividad, Karol G relató este hecho: "resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que dio a luz en el show cuando yo estaba cantando 'Makinon'. ¡Fue una locura! entonces terminé el espectáculo, me averigüé los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada".

Tras estas declaraciones es posible verla caminando por los pasillos de maternidad hasta que encontró la habitación en la que estaba su fanática. En este video la artista escribió: "mi corazón se quería salir".

Finalmente, la paisa compartió una foto del brazo de la mujer en la que se ven sus manillas de registro en el hospital y la del concierto.

Además, también publicó una foto de ella con lágrimas en los ojos, en la que dejó plasmadas algunas palabras: "Anahí, la bebé, está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también y yo... sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida".