Mujer destruyó una panadería luego de escuchar que la empleada llamó "mi amor" a su esposo

Muchos son los casos de infidelidades o relaciones tóxicas que se pueden conocer actualmente a través de las redes sociales, pero pocos son tan llamativos como este. En Brasil se volvió viral el video en el que se observa cómo una mujer perdió la cabeza al escuchar que una vendedora llamó a su esposo “mi amor”.

En el clip quedó grabado el momento exacto en el que una tendera se llevó un gran susto, pues cuando se dispuso a conversar con un hombre que había llegado con su pareja sentimental al establecimiento comercial, lo llamó “mi amor”, expresión que es común escuchar en algunos países de Latinoamérica para referirse de manera cariñosa a los clientes.

El comentario no fue muy bien recibido por la pareja del sujeto, pues no solo le reclamó a la trabajadora por hacerlo, sino que también lanzó golpes a diferentes estantes del lugar, causando algunos daños materiales.

Pese a que su pareja sentimental intentó neutralizarla y evitar que siguiera causando estragos, la mujer continuaba lanzando improperios, lo que rápidamente llamó la atención de los demás clientes que estaban en la panadería, quienes aprovecharon para sacar sus celulares y grabar la escena.

En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar, pues mientras unos aseguran que es entendible que se moleste por usar términos bastante “confianzudos” otros simplemente señalan que pudo ser un caso de infidelidad o que, de no ser así, exageró su reacción.

“En Venezuela es normal que una mujer le diga ‘mi amor’ a un hombre o viceversa, pero eso no significa que están enamorados”, “si le tira un beso, le quema la panadería”, “qué exagerada”, “que no venga a Venezuela, aquí es normal que te digan así”, “el esposo tratando de calmarla”, “cómo habrán reaccionado las personas que iban pasando por allá”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en diferentes redes de Internet.

Por el momento se desconoce la identidad de alguno de los involucrados; sin embargo, el clip ha sido reproducido en diferentes plataformas, dentro de las que se destacan TikTok, Instagram y X (anteriormente Twitter).