Mujer demanda a su novio por no pedirle matrimonio después de ocho años de relación

Gertrude Ngoma tomó por sorpresa a su novio Herbert Salaliki, con quien ha sostenido una relación por ocho años, al demandarlo ante la corte por "hacerle perder su tiempo". La joven descubrió que su pareja solía verse con otra mujer y eso la llevó a dudar de su lealtad, así que no tuvo más remedio que poner su caso ante la justicia para saber de una vez por todas cuáles eran las verdaderas intenciones de Salaliki.

Los enamorados tuvieron que rendir cuentas ante un tribunal de Zambia. Nogma explicó que estaba cansada de esperar una propuesta de matrimonio por parte de su novio, quien le había prometido tiempo atrás que se casaría con ella. "Él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la Corte, porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro", aseguró la indignada mujer, de acuerdo con el diario Actualidad RT.

Salaliki no se quedó de brazos cruzados, por el contrario, dio a conocer la razón por la que no le ha pedido a su pareja que formalicen la relación. Todo se debe a una difícil situación económica, pues este hombre asegura que no cuenta con los recursos necesarios para organizar una boda , asimismo destacó que su novia no le presta atención suficiente y este también es un factor influyente.

El juez encargado no se involucró en los problemas amorosos de estos individuos, tan solo les aconsejó que buscaran fuera de los tribunales una forma adecuada de reconciliarse y ponerle fin a sus diferencias.

