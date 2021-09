El actor estadounidense Michael K.Williams, quien interpretó el papel de Omar Little en la exitosa serie de HBO 'The Wire', fue hallado muerto en su apartamento de Nueva York, informó la policía.

"Murió en un apartamento" de Brooklyn, dijo a la AFP el teniente John Grimpel, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York.

El teniente no indicó la causa del deceso, pero el New York Post citó otras fuentes policiales que aseguran que Williams, de 54 años, murió de "una presunta sobredosis en su penthouse de Brooklyn el lunes por la tarde".

El actor había sido aclamado por su papel en 'The Wire' de HBO, en el que interpretaba a un ladrón armado que se especializaba en detener a traficantes de drogas en Baltimore. El thriller policiaco se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión y estuvo presente en cinco temporadas desde 2002 hasta 2008.

También fue conocido por el papel de Albert 'Chalky' White en la serie de HBO 'Boardwalk Empire'. Williams recibió nominaciones al premio Emmy por múltiples papeles, incluido este año por su papel en 'Lovecraft Country' y también en 2015, cuando interpretó al esposo de la cantante de blues Bessie Smith en la película 'Bessie'.

Publicidad

También fue nominado para 'The Night Of' de 2016 y 'When They See US' en 2019, sobre un grupo de jóvenes acusados ​​injustamente de violación en Central Park en la década de 1980.

Por: AFP