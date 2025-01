Miguel Ángel Díaz despertó y su madre catalogó esto como un milagro: Este es el reporte

Luego de que Yolanda Rincón les comentara a lo fanáticos de Miguel Ángel Díaz que su hijo podría fallecer en cualquier momento, puesto que había vuelto a tener un estado crítico de salud luego de que le amputaron su pierna derecha, la mujer dio un nuevo parte de tranquilidad y relató cómo se encuentra él.

"Ese milagro que Migue le pidió a Dios primeramente y a la doctora antes de intubarlo, diciéndole que por favor lo volviera a despertar, hoy se hace realidad en su vida, ya despertó. Estas 48 horas siguientes son cruciales para él, ya que nuestro cuerpo al estar sedado e intubado por tanto tiempo nuestros músculos se atrofian", dio a conocer la madre del artista vallenato.

Continuando con el reporte acerca del hijo de Diomedes Díaz, Yolanda comentó que ahora él está respirando con una máscara de oxígeno de ventilación mecánica no invasiva y continúa con su tratamiento con medicamentos a lo largo de ocho días más.

"Hace 8 días me dijeron que él estaba muriendo, que alistara todo porque no iba a resistir más y miren hoy. Qué esté testimonio de vida sirva para para toda persona que esté pasando por alguna situación similar, por favor no pierdan la fe y entreguen sus cargas a Dios, confíen en él, ya que nunca abandona a sus hijos", relató.

Finalmente, la madre de Miguel Ángel Díaz demostró las emociones que le ha traído todo este proceso por salvar la vida del artista: "me siento muy feliz y bendigo a cada una de las personas que han orado por mi hijo. Gracias señor Jesús porque nos has escuchado".

Cabe recordar que el hijo de Diomedes Díaz se encontraba en estado crítico luego de que lo intubaran por cuarta vez a raíz de un fuerte dolor de estómago que lo afectó días después de que despertara del coma en el que tuvieron que amputarle su pierna derecha para salvarle la vida.