"Mi trabajo es ser el hada madrina del director": Leo Agudelo

Aunque su trabajo tiene bastante responsabilidad y de él depende que lo que se transmite en la caja mágica llamada televisor se vea creíble, si se pregunta por Leonardo Agudelo en Caracol Televisión el referente que se tiene es que es un ‘bacán', que siempre tiene una buena respuesta y que nunca se ve mal humorado.

Directores, actores, fotografía, maquillaje, escenografía, luces, sonido, cámara, extras, vestuario, dueños de locaciones y hasta los conductores de los vehículos que intervienen en una escena deben tener contacto con él, pues de su coordinación con todos los departamentos depende la rapidez con la que se rueda una escena y lo bien que salga.

"Mi trabajo es ser la mano derecha del director dentro del set, soy como el hada madrina del él. Me hace el requerimiento de la escena, cómo la quiere y yo me encargo de engranar con todos los departamentos y gestar que ese deseo de visualizar la escena se cumpla", asegura Agudelo, quien confiesa que su deseo es llegar a ser director.

Para Leo, como lo conocen en el canal, algunas veces se torna complicado su trabajo cuando intervienen extras, pues asegura que llegan con demasiada energía en las escenas y se tiende a perder el control, pero dice que todo es manejable y posible con el buen trato y una adecuada manera de decir las cosas.

Cuenta entre risas que el fiasco que más recuerda en sus años como jefe de piso sucedió la primera vez que trabajó con Amparo Grisales, pues se bloqueó en el momento de leer y recibió críticas hasta de la diva colombiana, con quien después entabló una excelente relación profesional.

Cada vez que se inicia un proyecto, dice Leo, lo vital es empezar generando empatía con sus compañeros y una armonía en el trabajo para que todo fluya. "El buen ambiente es importante, la idea es que no existan departamentos sino que sea una sola familia y así a la gente le den ganas de venir a trabajar", puntualiza.

Leonardo lleva 17 años en el mundo de la televisión y ha pasado por diversos cargos y departamentos. Estuvo en utilería, durante siete años trabajó en el área de ambientación y hace 10 años dio el salto a la coordinación, trabajo con el que asegura estar feliz y a gusto.

Pero como todos los seres humanos este jefe de piso también tiene problemas y en ocasiones no amanece con el mejor genio, cosa que él cree nunca debe afectar su trabajo.

"Amo mi trabajo sobre todas la cosas y aunque hay días en que no todo es color de rosa me pongo el teléfono (instrumento para comunicarse con el master) y me olvido de lo malo. Creo que mi batería es la alegría de la gente, por lo general me gusta hacerlos reír y así recargo mi energía", asevera con una sonrisa el jefe de piso de la unidad uno de La Selección, la serie.

En cuanto al equipo de trabajo de La Selección asegura que siempre ha existido armonía y que aunque hay situaciones difíciles como el clima, las largas jornadas, la unión y permanecer tanto tiempo fuera de la casa hace que ese equipo se convierta en su familia y que no deje que las vicisitudes sean más fuertes.

REDACCIÓN CARACOLTV.COM