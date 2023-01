Mezclador de sonido en película de Tom Hanks murió tras accidente en el set

El mezclador de sonido de una película protagonizada por Tom Hanks, que se encuentra en pleno rodaje, murió tras un accidente en el set.

La policía de Mt. Lebanon, en Pensilvania, informó la noche del jueves que "un hombre había caído del balcón de un segundo piso" en "un edificio de apartamentos donde actualmente se está filmando 'You Are My Friend', una película biográfica sobre Fred Rogers", el fallecido animador de un programa infantil en la televisión de Estados Unidos.

La víctima era Jim Emswiller, un mezclador de sonido de 61 años que trabajó en "Los Vengadores" en 2012 y que ganó un Emmy en 2015.

El estudio Sony Pictures dijo en un comunicado enviado a la AFP que la muerte de Emswiller era una "tragedia devastadora" y que estaban "investigando el asunto".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con los seres queridos de Jim, amigos y colegas".

La policía señaló, basada en testigos, que Emswiller "estaba solo en el balcón fumando un cigarrillo cuando pudo haber sufrido una emergencia médica que le provocó la caída desde el balcón".

"La filmación se detuvo de inmediato por la noche mientras los detectives investigaban el incidente. La información inicial no da indicios de acto criminal", añadió la autoridad en un comunicado publicado en Facebook.

En esta cinta biográfica, Hanks interpreta al querido creador y animador de "Mister Rogers' Neighborhood" (La vecindad del Señor Rogers), un programa infantil que se transmitió en varias etapas entre 1968 y 2001.

Wendy Makkena y Matthew Rhys también están en el elenco de esta cinta que se estrenará en Estados Unidos en octubre de 2019.

Por: AFP

