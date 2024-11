Manuel Turizo aclaró dudas sobre sus polémicas declaraciones sobre Karol G: "tergiversan todo"

Manuel Turizo ha llamado la atención en las semanas por unas declaraciones en las que mencionó a Karol G y aseguró que uno de sus defectos era su falta de memoria porque "se le olvidó" que eran colegas. El monteriano recordó un episodio que vivió con 'La Bichota', el cual lo hizo cambiar su opinión.

En una entrevista, el intérprete de 'La Bachata' aseguró que en el pasado grabaron una canción juntos, pero que esta no se publicó: "Hace unos años grabé un tema con Karol, pero nunca salió. Quedó ahí y no pasó nada”.

Luego, Turizo hizo referencia a que la fama y el éxito cambiaron a la paisa, adicionalmente, reveló cómo es la dinámica de la industria musical en el país: "Nunca fuimos los más amigos... en Colombia nadie se da la mano, todos se ven como competencia”.

Manuel Turizo aclaró detalles de su relación con Karol G

Durante un evento de la revista GQ, Manuel Turizo se refirió al tema nuevamente y fue contundente, asegurando que tal vez no se expresó de la mejor manera sobre su compatriota: "Si yo me llevara mal con todos los artistas con los que grabo y no sale la canción, pues estaría mal con medio género... A Karol la admiro y la respeto, me encanta la música que hace”.

El músico no se guardó nada y dijo que los medios de comunicación que abordaron el tema tuvieron responsabilidad en esta polémica: "Los mismos medios, también por desconocimiento de la situación, que no está mal, es normal, ellos tergiversan y malversan las cosas que tú dices”.

Finalmente, el cantante de 24 años reiteró su respeto por Karol G y la comparó con Shakira por ser dos de las artistas más respetadas en Latinoamérica.

"Yo creo que yo he demostrado que vivo más pendiente de mis trabajos y mis proyectos, no en tirarle mala vibra a nadie”, concluyó.

Stalkeando el celular de Manuel Turizo, ¿qué oculta en el dispositivo?

El intérprete de ‘Una lady como tú’ demostró ser una persona que responde relativamente tarde, pues a la hora de asistir al encuentro de prensa tenía aproximadamente 20 chats pendientes de familiares, amigos, novia y de las personas que conforman su equipo de trabajo.

El joven explicó que contesta los mensajes únicamente si sabe que es algo urgente y admite que su red flag es tener el “en visto, en línea, el escribiendo, la última vez y todo” lo demás desactivado, dado que considera que así lleva una vida mucho más tranquila.