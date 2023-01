“¡Mantenida!”, le dicen a Elizabeth Loaiza y ella responde furiosa

¿Quién no sueña con viajar y conocer el mundo? Vivir nuevas culturas, comer en lugares increíbles, visitar lugares impensados, darse los mejores lujos y hasta poder viajar en avión privado…

Gracias a su trabajo Elizabeth Loaiza se ha dado esos lujos y más, sin embargo, algunos de sus seguidores no piensan lo mismo y han llenado su cuenta de Instagram de comentarios negativos y envidiosos después de ver sus fotos.

Ante la ola de críticas, Loaiza se cansó y respondió con ira:

“Pregunta al aire: ¿Acaso las mujeres no trabajamos y no podemos gastar en viajes? ¿Eso solo lo hacen los hombres o qué?”

Y prosiguió…

“Pregunto porque he recibido comentarios de algunas personas que yo no sé con qué mujeres estén acostumbrados a tratar o qué tipo de mujeres son las de su familia. No sé si es que están acostumbrados a ver puras putas y/o mantenidas”.

Y concluyó:

“No toda la bonita es puta y no toda la fea es santa. Ojo con eso”.

La caleña aseguró ser de esas mujeres berracas y emprendedoras que quedan en Colombia. Dijo que es una mujer que no se rinde y que nada le queda grande. Eso es seguro…

Pero ¿Valía la pena darles tanta importancia a los críticos?

Parece que Elizabeth no se aguantó más y estalló.

